В Брянском районе будут судить автомобилистку, погубившую двух человек

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-31T18:24:02+03:00

Пьяная автомобилистка за рулем «Шевроле Круз» врезалась в грузовик прицепом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

28-летней девушке грозит до девяти лет колонии

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В Брянском районе за смертельное ДТП будут судить 28-летнюю девушку.

Трагедия произошла вечером 12 февраля в районе 152 километра дороги Р-120 «Орел – граница с Беларусью».

Пьяная автомобилистка за рулем «Шевроле Круз» врезалась в грузовик прицепом. В ДТП погибли 22-летний и 26-летняя пассажиры легковушки, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

За это девушке грозит до девяти лет колонии.

Уголовное в ближайшее время рассмиотрит Брянский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU