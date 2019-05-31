В Брянском районе будут судить автомобилистку, погубившую двух человек
28-летней девушке грозит до девяти лет колонии
Пьяная автомобилистка за рулем «Шевроле Круз» врезалась в грузовик прицепом.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянском районе за смертельное ДТП будут судить 28-летнюю девушку.
Трагедия произошла вечером 12 февраля в районе 152 километра дороги Р-120 «Орел – граница с Беларусью».
Пьяная автомобилистка за рулем «Шевроле Круз» врезалась в грузовик прицепом. В ДТП погибли 22-летний и 26-летняя пассажиры легковушки, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
За это девушке грозит до девяти лет колонии.
Уголовное в ближайшее время рассмиотрит Брянский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU