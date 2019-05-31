2019-05-31T17:46:54+03:00
Звезды

В Брянске откроют летние читальные залы

Прочесть книгу на свежем воздухе можно будет с 3 июня
Мария Дедкова
Поделиться:
Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске откроются летние читальные залы. С 3 июня по 29 августа библиотеки города Брянска вновь организуют акцию. Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.

Взять книгу можно будет:

— в парке «Майский»,

— в парке «Металлург»,

— на площадке у дома культуры поселка Радица-Крыловка,

— на площадке возле библиотеки №10,

— в парке «Юность»,

— на площади возле администрации в поселке Большое Полпино,

— в сквере имени Гайдукова,

— в сквер имени Игната Фокина,

— сквер имени Родичева.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянском районе будут судить автомобилистку, погубившую двух человек
За год брянцы 692 раза пожаловались уполномоченному по правам ребенка
Из Десны в Брянске достали тело 29-летнего мужчины
Вопросы бюджета
В Брянской области ищут пропавшего Виктора Шанцева
В Брянской области пройдет литературный праздник «Липовый цвет»
На станции "Жуковка" открыли экспозицию, посвященную Федору Тютчеву
В Жуковке директора строительных фирм обманули местных жителей на 3,4 миллиона рублей
На ремонт Литейного моста в Брянске выделят 56 миллионов рублей
В брянских парках театры будут показывать спектакли
В Брянске устроят большой праздник для малышей
В Брянске спасли пенсионерку из горящей многоэтажки на улице Молодой Гвардии
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись два внедорожника и автобус
Жители Брянска смогут сами выбрать места для детских и спортивных площадок
Детский сад на улице Романа Брянского сдадут в конце года
В Новозыбковском районе 47-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве знакомого
В Брянске на улице Авиационный под колесами грузовика погибла 43-летняя женщина
Житель Трубчевского района напал на улице на давнюю знакомую
В Брянской области заметили особо опасного вредителя