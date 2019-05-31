В Брянске откроют летние читальные залы
Прочесть книгу на свежем воздухе можно будет с 3 июня
Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске откроются летние читальные залы. С 3 июня по 29 августа библиотеки города Брянска вновь организуют акцию. Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.
Взять книгу можно будет:
— в парке «Майский»,
— в парке «Металлург»,
— на площадке у дома культуры поселка Радица-Крыловка,
— на площадке возле библиотеки №10,
— в парке «Юность»,
— на площади возле администрации в поселке Большое Полпино,
— в сквере имени Гайдукова,
— в сквер имени Игната Фокина,
— сквер имени Родичева.
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ИСТОЧНИК KP.RU