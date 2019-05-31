В Брянске откроют летние читальные залы

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-31T17:46:54+03:00

Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прочесть книгу на свежем воздухе можно будет с 3 июня

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В Брянске откроются летние читальные залы. С 3 июня по 29 августа библиотеки города Брянска вновь организуют акцию. Летние читальные залы откроют в самых популярных парках и скверах города.

Взять книгу можно будет:

— в парке «Майский»,

— в парке «Металлург»,

— на площадке у дома культуры поселка Радица-Крыловка,

— на площадке возле библиотеки №10,

— в парке «Юность»,

— на площади возле администрации в поселке Большое Полпино,

— в сквере имени Гайдукова,

— в сквер имени Игната Фокина,

— сквер имени Родичева.

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ИСТОЧНИК KP.RU