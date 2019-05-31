В Жуковке директора строительных фирм обманули местных жителей на 3,4 миллиона рублей
В Жуковке на директоров нескольких строительных фирм завели уголовное дело. По версии следствия, горожане купили у них квартиры, которые те не построили.
С октября 2015-го по декабрь 2017 года руководители фирм получили от пяти покупателей 3,4 миллиона рублей. Многоквартирный дом должен был появиться на переулке Мальцева, 2-а.
Однако оказалось, что конца 2017 года стройка заморожена.
После проверки на директоров фирм завели уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU