В брянских парках театры будут показывать спектакли
В Брянске стартует проект «Открытый театр», в рамках которого горожане смогут увидеть спектакли в парках.
Стартует проект 1 июня. На летней эстраде в парке Толстого в 12.00 областной театр кукол представит спектакль «Муха-Цокотуха», в 15.00 в Майском парке – представление «Приключения поросенка Фунтика» народного театра «Эксперимент», а в 17.00 в парке «Юность» – постановка «Шоколадные зайцы» театра-студии «Шок-Око-Лад». 2 июня в парке-музее состоится спектакль «Приключения Фунтика» народного театра «Сердца беспокойные».
- Жители города получат уникальную возможность посмотреть интересные спектакли и постановки, совмещая просмотр с приятным отдыхом в тени деревьев, - говорят в Городском объединении парков культуры и отдыха. - Особенно важен этот проект для людей, которые не имеют возможности ходить в театры, поскольку все спектакли «Открытого театра» зрители увидят бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU