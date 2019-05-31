В брянских парках театры будут показывать спектакли

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-31T14:09:51+03:00

На открытом воздухе можно будет увидеть популярные постановки брянских профессиональных и любительских театров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске стартует проект «Открытый театр», в рамках которого горожане смогут увидеть спектакли в парках.

Стартует проект 1 июня. На летней эстраде в парке Толстого в 12.00 областной театр кукол представит спектакль «Муха-Цокотуха», в 15.00 в Майском парке – представление «Приключения поросенка Фунтика» народного театра «Эксперимент», а в 17.00 в парке «Юность» – постановка «Шоколадные зайцы» театра-студии «Шок-Око-Лад». 2 июня в парке-музее состоится спектакль «Приключения Фунтика» народного театра «Сердца беспокойные».

- Жители города получат уникальную возможность посмотреть интересные спектакли и постановки, совмещая просмотр с приятным отдыхом в тени деревьев, - говорят в Городском объединении парков культуры и отдыха. - Особенно важен этот проект для людей, которые не имеют возможности ходить в театры, поскольку все спектакли «Открытого театра» зрители увидят бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU