В Брянске спасли пенсионерку из горящей многоэтажки на улице Молодой Гвардии

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-31T12:23:56+03:00

Сообщение о возгорании в Бежице поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 31 мая, около 10.47. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Оказалось, что загорелась дверь в подъезде

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В Брянске на улице Молодой Гвардии произошел пожар в пятиэтажке. Сообщение о возгорании в Бежице поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 31 мая, около 10.47.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн и автолестницы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области . - Оказалось, что горит дверь на втором этаже.

За шесть минут огонь потушили.

Из подъезда эвакуировали 10 человек. Также спасатели вывели из задымленного подъезда пожилую женщину, которая живет на пятом этаже.

Причину возгорания в многоэтажке предстоит выяснить экспертам.

Также спасатели вывели из задымленного подъезда пожилую женщину, которая живет на пятом этаже.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU