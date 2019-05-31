Жители Брянска смогут сами выбрать места для детских и спортивных площадок

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-31T11:02:27+03:00

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Брянское региональное отделение ЛДПР объявило конкурс-голосование о выборе возможных мест для размещения детских или спортивных площадок на территории города Брянска. Они будут возведены за счет Благотворительного фонда поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина.

Идея проведения голосования возникла не на пустом месте, неслучайно. Депутат Госдумы от Брянской области фракции ЛДПР оказывает помощь школам, детским садам, социальным учреждениям последовательно с момента своего избрания, выполняя таким образом наказы избирателей и свои предвыборные обещания. Стоит сказать, что на сегодняшний день по просьбе руководителей учреждений образования, детских интернатов, благодаря фонду Бориса Пайкина, на территории Брянской области уже возведены 27 спортивных и 13 детских площадок, которые оказались очень востребованы у любителей спорта и детворы.

«А теперь мы хотим услышать реальные пожелания самих жителей Брянска, которые как никто другой знают, где в их районе удобнее и целесообразнее поставить детскую или спортивную площадку, которые бы постоянно пользовались спросом у детей и их родителей, а также привлекали спортсменов и любителей спорта. Надеемся, что жители будут активны, а администрация города поможет с согласованием выбранных гражданами мест», - отметил парламентарий.

Всего в Брянске планируется поставить не менее четырех площадок в каждом из районов. Таким образом, в городе при поддержке жителей планируется установить 16 детских и спортивных площадок. Планы весьма амбициозные, поскольку открыться они должны уже в августе, к началу нового учебного года.

Борис Пайкин призвал жителей Брянска принять самое активное участие в выборе мест для их установки. Они могут быть расположены в новых спальных микрорайонах с многоэтажной жилой застройкой, в местах скопления школ или дошкольных учреждений. Свои заявки, предложения и фотографии предполагаемых мест размещения зон активного отдыха необходимо присылать на специальный электронный адрес «строительство детских площадок» (SDP.BRYANSK@mail.ru) или обращаться по телефону регионального отделения 8 (4832) 66-02-96.

Голосование и приём заявок будет осуществляться до 20 июня 2019 года включительно!!

После обработки всех заявок по количеству поступивших предложений будут выбраны самые востребованные, по мнению горожан, места в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU