В Новозыбковском районе 47-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-31T10:38:51+03:00

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В Новозыбковском районе расследуют убийство 47-летнего жителя поселка Старый Вышков. По версии следствия, ножом его ударил 47-летний знакомый.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Пьяный подозреваемый поссорился с приятелем и ударил его ножом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU