В Новозыбковском районе 47-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве знакомого
Предполагаемый преступник оказался пьяным
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В Новозыбковском районе расследуют убийство 47-летнего жителя поселка Старый Вышков. По версии следствия, ножом его ударил 47-летний знакомый.
Трагедия произошла вечером 28 мая. Пьяный подозреваемый поссорился с приятелем и ударил его ножом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU