В Почепском и Погарском районах объединяют поселения

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-30T14:25:39+03:00

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В Брянской области продолжают укреплять сельские поселения. Этот вопрос обсудили на очередном заседании в облдуме.

Депутаты приняли два законопроекта, которые вносят изменения в систему территориальной организации местного самоуправления.

- Объединяют и укрупняют сельские муниципальные образования Почепского района, - рассказали депутаты. - Такой же процесс будет происходить и в Погарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU