В Почепском и Погарском районах объединяют поселения
Законопроект приняли депутаты
На Брянщине продолжают укреплять сельские поселения.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области продолжают укреплять сельские поселения. Этот вопрос обсудили на очередном заседании в облдуме.
Депутаты приняли два законопроекта, которые вносят изменения в систему территориальной организации местного самоуправления.
- Объединяют и укрупняют сельские муниципальные образования Почепского района, - рассказали депутаты. - Такой же процесс будет происходить и в Погарском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU