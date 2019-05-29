В Брянске запретили парковку возле онкодиспансера
Такое решение приняло дорожное управление
Изменить размер текста:
В Брянске запретили парковку у областного онкодиспансера. Такое решение приняло дорожное управление. Сделали это для повышения безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.
Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU