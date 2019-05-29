В Брянске запретили парковку возле онкодиспансера

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-29T18:45:10+03:00

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В Брянске запретили парковку у областного онкодиспансера. Такое решение приняло дорожное управление. Сделали это для повышения безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.

Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU