2019-05-29T18:45:10+03:00
Общество

В Брянске запретили парковку возле онкодиспансера

Такое решение приняло дорожное управление
Мария Дедкова
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В Брянске запретили парковку у областного онкодиспансера. Такое решение приняло дорожное управление. Сделали это для повышения безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.

Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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