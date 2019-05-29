2019-05-29T17:41:40+03:00
Общество

В Брянске дело ТРЦ «Тимошковых» снова начнут рассматривать в июне

Пока магазин работать не будет
Мария Дедкова
Поделиться:
Первое заседание назначили на 13 июня.Первое заседание назначили на 13 июня.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске начали подготовку к новому рассмотрению дела о запрете эксплуатации здания ТРЦ «Тимошковых».

В Советский районный суд документы вернули из Верховного суда. Там рассмотрели касационную жалобу и приняли решение о пересмотре дела в первой инстанции.

Первое заседание назначили на 13 июня, сообщают на сайте Советского районного суда.

На время рассмотрения дела здание по-прежнему останется закрытым.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24