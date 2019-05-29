В Брянске дело ТРЦ «Тимошковых» снова начнут рассматривать в июне
Пока магазин работать не будет
Первое заседание назначили на 13 июня.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске начали подготовку к новому рассмотрению дела о запрете эксплуатации здания ТРЦ «Тимошковых».
В Советский районный суд документы вернули из Верховного суда. Там рассмотрели касационную жалобу и приняли решение о пересмотре дела в первой инстанции.
Первое заседание назначили на 13 июня, сообщают на сайте Советского районного суда.
На время рассмотрения дела здание по-прежнему останется закрытым.
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ИСТОЧНИК KP.RU