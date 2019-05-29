2019-05-29T15:42:52+03:00
Общество

На улице Октябрьской в Брянске на неделю ограничат движение

Здесь пройдет ремонт дороги
Мария Дедкова
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Водителей просят заранее планировать время и маршрут поездки.Водителей просят заранее планировать время и маршрут поездки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с 3 по 9 июня закроют движение на улице Октябрьской. На участке от улицы Горького до бульвара Гагарина будут менять асфальт, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят заранее планировать время и маршрут поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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