На трассе под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком: погибла 50-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-29T10:52:00+03:00

Все случилось около 22.40 во вторник, 28 мая. Фото: Сергей ГАПОН

Изменить размер текста: A A

На трассе под Брянском произошло крупное ДТП. Около 22.40 во вторник, 28 мая, на 346-м километре автодороги «Москва-граница с Украиной» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 52-летний водитель БМВ X5 ехал со стороны Москвы, когда врезался в МАЗ-3551 под управлением 25-летнего автомобилиста.

В ДТП 50-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По факту автоаварии полиция проводит проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU