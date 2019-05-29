2019-05-29T10:52:00+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком: погибла 50-летняя женщина

По факту ДТП полиция проводит проверку
Мария Дедкова
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Все случилось около 22.40 во вторник, 28 мая.Все случилось около 22.40 во вторник, 28 мая.Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе под Брянском произошло крупное ДТП. Около 22.40 во вторник, 28 мая, на 346-м километре автодороги «Москва-граница с Украиной» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 52-летний водитель БМВ X5 ехал со стороны Москвы, когда врезался в МАЗ-3551 под управлением 25-летнего автомобилиста.

В ДТП 50-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По факту автоаварии полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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