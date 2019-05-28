2019-05-28T18:23:15+03:00
Происшествия

В Новозыбкове рабочий лишился трех пальцев на пилораме

Мужчину госпитализировали в областную больницу
Мария Дедкова
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В этом месяце это не первая травма на производстве в Новозыбковском районе.В этом месяце это не первая травма на производстве в Новозыбковском районе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Новозыбкова лишился трех пальцев и еще два поранил, работая на пилораме. Об этом сообщает местное издание Новозыбков.SU. 45-летнего мужчину срочно госпитализировали в Брянскую областную больницу.

В этом месяце это не первая травма на производстве в Новозыбковском районе.

Так, 2 мая 55-летний работник хлебопекарни по неосторожности остался без пальцев. ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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