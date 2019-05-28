На улице Крахмалева в Брянске задержали неадекватного автомобилиста
Ночью 28 мая в Брянске задержали опасного автомобилиста.
- На улице Крахмалева полицейские заметили водителя за рулем «Тайоты Рав4», который вел себя неадекватно, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина делал странные жесты и как будто разговаривал сам с собой.
Когда автомобилиста остановили стражи порядка, он начал громко звать на помощь и попытался оказать сопротивление. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.
Водителем оказался 29-летний житель Брянска. Его личность установили полицейские. Теперь горожанину грозит крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU