На улице Крахмалева в Брянске задержали неадекватного автомобилиста

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-28T13:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 28 мая в Брянске задержали опасного автомобилиста.

- На улице Крахмалева полицейские заметили водителя за рулем «Тайоты Рав4», который вел себя неадекватно, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина делал странные жесты и как будто разговаривал сам с собой.

Когда автомобилиста остановили стражи порядка, он начал громко звать на помощь и попытался оказать сопротивление. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

Водителем оказался 29-летний житель Брянска. Его личность установили полицейские. Теперь горожанину грозит крупный штраф.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU