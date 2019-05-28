2019-05-28T10:56:37+03:00
Политика

Поход за знаниями стал проще с ЛДПР

В Брянской области повсеместно продолжается масштабная благотворительная акция ЛДПР «Собери ребенка в школу»
Мария Иванова
Поделиться:
Депутат Брянской областной Думы и лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин вручал рюкзаки маленьким жителям БрянскаДепутат Брянской областной Думы и лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин вручал рюкзаки маленьким жителям Брянска
Изменить размер текста:

Счастливыми обладателями рюкзаков, а также тетрадей, ручек, сладких подарков и футболок и кепок для занятий физической культурой стали уже сотни будущих первоклашек из многодетных семей. Накануне выпускного бала в детском садике Стародуба дошколята получили подарки от благотворительного фонда брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина. Ранцы с канцелярскими принадлежностями выпускникам детского сада вручила координатор Стародубского районного отделения ЛДПР Зинаида Калина.

А депутат Брянской областной Думы и лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин вручал рюкзаки маленьким жителям Брянска, которые пришли на встречу вместе со своими родителями, бабушками. Подарки получили около двухсот ребят. Все остались очень довольны и сделали на память общую фотографию. Теперь поход за знаниями стал гораздо проще и удобнее. Всего в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая продлится до конца июня, подарки получат более двух тысяч ребят из многодетных семей.

А в Климовском районе координатор местного отделения ЛДПР Мария Шкляр лично посетила на дому многодетные семьи, которые обратились с заявкой на получение школьного набора. Так, в семьях Коноваловых и Кушнеревых активистку партии встретили особо радушно и поблагодарили за оказанную поддержку по подготовке детей к школе.

https://bryansk.ldpr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух районах Брянска 28 и 29 мая ограничат движение
Первые ЕГЭ в Брянской области прошли без нарушений
На улице Крахмалева в Брянске задержали неадекватного автомобилиста
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили с праздником пограничников
Брянцев предупредили о пробках из-за ремонта на проспекте Ленина
Брянский фермер пойдет под суд за махинации с имуществом
Житель Почепа стал фигурантом уголовного дела из-за угроз убийством 14-летнему сыну
В Брянске из-за ДТП на улице Калинина образовалась пробка
Жители сел в Суземском районе пожаловались на темноту на улицах
Сотрудницу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области заподозрили в мошенничестве
В Брянске ночью иномарка съехала в кювет: пострадали двое
В домах в Советском районе Брянска будет понижен напор воды
Для детей Брянска устроят большой праздник
За неделю мошенники обманули 14 брянцев
Бывший брянский полицейский получил шесть лет колонии за взятку в 2,3 миллиона рублей
Трем брянцам предъявили обвинение за похищение человека и вымогательство
На улице Романа Брянского загорелся балкон в многоэтажке
Команда брянских журналистов одержала победу в международном турнире по футболу
Борис Пайкин подарил брянской школе маты
В Брянской области выпускники сдали первые экзамены
Экс-начальнику областного управления ветеринарии отказали в УДО
В Брянске в День России устроят водный фейерверк
С боем взяли мы Рязань!
А ты не воруй!