Поход за знаниями стал проще с ЛДПР

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-28T10:56:37+03:00

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Счастливыми обладателями рюкзаков, а также тетрадей, ручек, сладких подарков и футболок и кепок для занятий физической культурой стали уже сотни будущих первоклашек из многодетных семей. Накануне выпускного бала в детском садике Стародуба дошколята получили подарки от благотворительного фонда брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина. Ранцы с канцелярскими принадлежностями выпускникам детского сада вручила координатор Стародубского районного отделения ЛДПР Зинаида Калина.

А депутат Брянской областной Думы и лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин вручал рюкзаки маленьким жителям Брянска, которые пришли на встречу вместе со своими родителями, бабушками. Подарки получили около двухсот ребят. Все остались очень довольны и сделали на память общую фотографию. Теперь поход за знаниями стал гораздо проще и удобнее. Всего в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая продлится до конца июня, подарки получат более двух тысяч ребят из многодетных семей.

А в Климовском районе координатор местного отделения ЛДПР Мария Шкляр лично посетила на дому многодетные семьи, которые обратились с заявкой на получение школьного набора. Так, в семьях Коноваловых и Кушнеревых активистку партии встретили особо радушно и поблагодарили за оказанную поддержку по подготовке детей к школе.

https://bryansk.ldpr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU