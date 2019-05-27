Борис Пайкин подарил брянской школе маты

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-27T16:46:54+03:00

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Шесть новых гимнастических матов взамен старых изношенных вручили активисты Брянского регионального отделения ЛДПР школе коррекции и развития VIII вида №44. Это подарок депутата Госдумы Бориса Пайкина. Во время его визита в учебное учреждение с просьбой помочь оснастить спортзал обратилась руководитель школы. И в день последнего звонка состоялась церемония передачи матов.

К слову, в конце апреля брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин взял шефство над этим учебным заведением. Тогда он пообщался с педагогическим коллективом, чтобы наметить планы помощи школе. Директор Наталья Викторовна Носова посетовала на старые окна, негодные маты в спортивном зале, нехватку материалов для школьных столярных мастерских. И вскоре два с лишним кубометра досок сосны и дуба различных размеров прибыли в брянскую школу № 44.

Теперь вот подоспели и гимнастические маты. Также помощники Бориса Пайкина решают вопрос с закупкой швейных машинок в кабинеты домоводства для девочек. А на каникулах начнется замена древних оконных блоков на современные стеклопакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU