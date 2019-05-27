Экс-начальнику областного управления ветеринарии отказали в УДО

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-27T15:51:11+03:00

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Бывший начальник Управления ветеринарии Брянской области Владимир Пономарев продолжит отбывать свой срок за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Стародубский районный суд не удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства и отказал в условно-досрочном освобождении осужденному, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Основанием для такого решения стало отсутствие данные о его исправлении и необходимость дальнейшего отбывания назначенного наказания.

Напомним, в декабре 2016 года Брянский районный суд признал виновным бывшего руководителя областного управления ветеринарии Владимира Пономарева в получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор: пять с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в два миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU