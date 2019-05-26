26 Май 19:42 2019-05-26T19:42:56+03:00

В Брянске продолжается фестиваль городов и районов области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На этот раз свои достижения представили Выгоничский и Жирятинский районы

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Фестиваль "Дни городов и районов Брянской области" продолжает работу. 25 мая на Славянской площади презентовали Выгоничский и Жирятинский районы.

Для гостей открылись обширные подворья, на которых представили яркие презентации, отражающие историю, традиции и культуру, современные достижения - все, чем богаты районы.

Подворье Выгоничского района встречало гостей хлебом и солью. Глава администрации района Ирина Швецова провела экскурсию, заострив внимание на знаковых событиях жизни района, предприятиях и образовательных учреждений. Были представлены экспозиции, посвященные людям, стоявшим у истоков образования Выгоничского района, делам и достижениям, прославляющим родной край, героям Великой Отечественной войны, партизанскому движению.

Для брянцев выступили лучшие артисты районного Дома культуры и сельских клубов, воспитанники детской школы искусств, ансамбль русской песни "Бабкины внуки", вокальная группа "Внучата", ВИА "Зовущие сердца".

Жирятинский район - молодой район, в августе ему исполнится 34 года со дня образования. А центр его, Жирятино, старинное село, в этом году отметит 589 лет со дня основания.

Жирятинский район представил свои достижения не только в области сельского хозяйства, также вниманию почетных гостей и зрителей на выставке декоративно-прикладного творчества были представлены работы районного Дома культуры и Детского дома творчества, сельских Домов культуры села Страшевичи и Морачево. Многолюдно было и на площадке, где демонстрировались уникальные творческие работы, выполненные народными умельцами в разнообразных технических исполнениях. Работы жирятинских мастериц Марии Федоровой, Елены Честнихиной и Ольги Молодожен, а также выставка кукол народов СССР Страшевичского ДК вызвала восхищение у гостей фестиваля.

1 июня Брянск встретит очередных участников фестиваля Дубровский и Рогнединский районы. Фестиваль продлится до 30 июня, победители примут участие в гала-концерте, который состоится 5 июля на площади Партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU