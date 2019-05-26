26 Май 19:15 2019-05-26T19:15:47+03:00

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В Брянске завершилось летнее первенство по теннису. Участниками турнира стали 88 спортсменов – 31 юноша и 57 девушек, в том числе и из Орла, Смоленска и Дятьково.

Соревнования проводились в трех возрастных категориях – 9-10 лет, до 13 лет и до 17 лет.

– Я рад приветствовать еще юных и совсем маленьких, но успешных спортсменов, тренеров и родителей, - напутствовал участников глава города Александр Хлиманков. - Для кого-то это первый турнир, у кого-то за плечами уже много побед, все вы можете стать чемпионами. Я рад, что в Брянске растут хорошие, здоровые, спортивные люди. Вы наша гордость, вам определять будущее нашего города и всей страны.

Городское первенство стало подготовительным этапом к соревнованиям регионального уровня. Завершит летнюю серию традиционный турнир Российского теннисного тура, посвященный Дню партизан и подпольщиков, который стартует 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU