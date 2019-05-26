2019-05-26T12:20:07+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП под Брянском: в автоаварии погиб 70-летний водитель

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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По факту ДТП полицейские проводят проверку.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло днем в субботу, 25 мая, в Брянском районе неподалеку от села Елисеевичи.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.35 на 31 километре автодороги «Обход города Брянска», - рассказали в областной Госавтоинспекции. - По предварительной информации, 49-летний водитель тягача "Рено премиум", выезжая с АЗС в сторону Орла не уступил дорогу легковому автомобилю ВАЗ-2110 под управлением 70-летнего водителя.

Автомашины столкнулись. В ДТП погиб 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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