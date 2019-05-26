В Стародубском районе открылась еще одна группа для дошколят

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-26T09:38:02+03:00

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В Понуровской средней общеобразовательной школе Стародубского района открылась дошкольная группа. Раньше детский сад располагался в старом деревянном здании, которое было в аварийном состоянии. Поэтому место для малышей выделили в здании Понуровской школы, для дошколят даже сделали отдельный вход.

Для детей создали комфортные условия: раздевалки с детскими кабинками, игровую комнату, теплые санузлы с раздельными кабинками, раздаточную, прачечную и другие комнаты. Пока дошкольную группу посещает 19 ребят, а уже с 1 сентября сюда придет 25 малышей.

Директору Понуровской школы Анжелике Ломако на церемонии открытия группы вручили денежный сертификат на покупку мебели, а каждому малышу - индивидуальный подарок. Лучшим педагогам и воспитателям вручили Благодарственные письма.

В подарок дошколятам преподнесли денежный сертификат на покупку бойлера, а также от имени руководства успешного сельхозпредприятия, действующего на территории Понуровского поселения, -сертификат на приобретение детских кроваток, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Свои подарки почетным гостям подарили и малыши. Они читали стихи, танцевали, а также вручили им небольшие сувениры, изготовленные руками родителей и педагогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU