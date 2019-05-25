2019-05-25T10:55:10+03:00
Общество

Для кадетов Брянска прозвенел последний звонок

Большинство выпускников поступят в военные учебные заведения
Елена РАКОВА
Поделиться:
Лучших воспитанников и их педагогов на празднике наградили за успехи в учебе и воспитании.Лучших воспитанников и их педагогов на празднике наградили за успехи в учебе и воспитании.
Изменить размер текста:

Для воспитанников Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. Выпускникам кадетской школы предстоит стать в будущем настоящей военной элитой, поэтому образование у них всестороннее. С ними проводят тактические занятия, тренировки по стрельбе, строевую подготовку.

По словам директора учебного заведения Олега Задорожного, 75% выпускников поступают в учебные заведения, готовящие военных и сотрудников силовых структур. В прошлом году 86% брянских кадетов поступили в вузы.

- Как только наши дети поступают в высшие военные учебные заведения, они сразу становятся командирами взводов, - рассказала классный руководитель 11 взвода Марина Пинашкина. - Из наших детей выбирают именно командиров, потому что всему, что нужно знать командному составу, они уже научились за 7 лет обучения здесь,

Лучших воспитанников и их педагогов на празднике наградили за успехи в учебе и воспитании. С напутственным словом к кадетам обратился глава города Брянска Александр Хлиманков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На объездной дороге под Брянском произошло смертельное ДТП
На время летних каникул на Брянщине работу дадут 2,3 тысячи школьникам
Брянский городской академический хор завоевал две награды на международном конкурсе
Брянские полицейские дадут жителям региона бесплатную юридическую консультацию
В Трубчевске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Брянские крылья
В Брянске в массовом ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр