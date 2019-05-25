Для кадетов Брянска прозвенел последний звонок

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-25T10:55:10+03:00

Лучших воспитанников и их педагогов на празднике наградили за успехи в учебе и воспитании.

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Для воспитанников Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. Выпускникам кадетской школы предстоит стать в будущем настоящей военной элитой, поэтому образование у них всестороннее. С ними проводят тактические занятия, тренировки по стрельбе, строевую подготовку.

По словам директора учебного заведения Олега Задорожного, 75% выпускников поступают в учебные заведения, готовящие военных и сотрудников силовых структур. В прошлом году 86% брянских кадетов поступили в вузы.

- Как только наши дети поступают в высшие военные учебные заведения, они сразу становятся командирами взводов, - рассказала классный руководитель 11 взвода Марина Пинашкина. - Из наших детей выбирают именно командиров, потому что всему, что нужно знать командному составу, они уже научились за 7 лет обучения здесь,

Лучших воспитанников и их педагогов на празднике наградили за успехи в учебе и воспитании. С напутственным словом к кадетам обратился глава города Брянска Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU