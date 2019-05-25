2019-05-25T09:53:53+03:00
Общество

Брянские полицейские дадут жителям региона бесплатную юридическую консультацию

Елена РАКОВА
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Акция приурочена к международному Дню защиты детей.Акция приурочена к международному Дню защиты детей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бярнские полицейские проведут для жителей Брянской области бесплатную юридическую консультацию Спросить совета у стражей порядка можно будет 13 мая в здании Брянского филиала Всероссийского института повышения квалификации МВД РФ. Акция приурочена к международному Дню защиты детей, сообщают в региональном УМВД.

Вместе с правоохранителями будут работать также представителями Управления Минюста России по Брянской области, Управления ЗАГС Брянской области, Брянской областной нотариальной палаты и Адвокатской палаты Брянской области.

Акция продлится с 10.00 до 14.00 31 мая. Консультации можно получить по адресу: Брянск, 2-й Советский переулок, 2а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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