Брянские полицейские дадут жителям региона бесплатную юридическую консультацию

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-25T09:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Бярнские полицейские проведут для жителей Брянской области бесплатную юридическую консультацию Спросить совета у стражей порядка можно будет 13 мая в здании Брянского филиала Всероссийского института повышения квалификации МВД РФ. Акция приурочена к международному Дню защиты детей, сообщают в региональном УМВД.

Вместе с правоохранителями будут работать также представителями Управления Минюста России по Брянской области, Управления ЗАГС Брянской области, Брянской областной нотариальной палаты и Адвокатской палаты Брянской области.

Акция продлится с 10.00 до 14.00 31 мая. Консультации можно получить по адресу: Брянск, 2-й Советский переулок, 2а.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU