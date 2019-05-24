2019-05-24T18:41:07+03:00
Происшествия

В Брянске прошел суд над телефонным террористом

Молодой человек «заминировал» жилой дом в Бежице
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
В Брянске осудили 26-летнего телефонного террориста.В Брянске осудили 26-летнего телефонного террориста.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске осудили и признали виновным местного жителя, который сообщил о ложном теракте. Инцидент произошел в феврале, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На телефон «112» Единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он заминировал жилой дом в Бежицком районе. Правоохранители выехали на место, но оказалось, что сообщение было неправдой.

А вскоре задержали звонившего - 26-летнего жителя Брянска.

- На молодого человека завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе. – По решению суда ему ограничили свободу на один год. Приговор вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На объездной дороге под Брянском произошло смертельное ДТП
На время летних каникул на Брянщине работу дадут 2,3 тысячи школьникам
Брянский городской академический хор завоевал две награды на международном конкурсе
Для кадетов Брянска прозвенел последний звонок
Брянские полицейские дадут жителям региона бесплатную юридическую консультацию
В Трубчевске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Брянские крылья
В Брянске в массовом ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр