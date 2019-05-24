В Брянске прошел суд над телефонным террористом

24 Май 18:41 2019-05-24T18:41:07+03:00

В Брянске осудили 26-летнего телефонного террориста. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Молодой человек «заминировал» жилой дом в Бежице

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В Брянске осудили и признали виновным местного жителя, который сообщил о ложном теракте. Инцидент произошел в феврале, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На телефон «112» Единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он заминировал жилой дом в Бежицком районе. Правоохранители выехали на место, но оказалось, что сообщение было неправдой.

А вскоре задержали звонившего - 26-летнего жителя Брянска.

- На молодого человека завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе. – По решению суда ему ограничили свободу на один год. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU