В Брянске прошел суд над телефонным террористом
В Брянске осудили и признали виновным местного жителя, который сообщил о ложном теракте. Инцидент произошел в феврале, сообщает пресс-служба областного УМВД.
На телефон «112» Единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он заминировал жилой дом в Бежицком районе. Правоохранители выехали на место, но оказалось, что сообщение было неправдой.
А вскоре задержали звонившего - 26-летнего жителя Брянска.
- На молодого человека завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе. – По решению суда ему ограничили свободу на один год. Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU