У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками

СЕГОДНЯ 18:04 2019-05-24T18:04:50+03:00

Еще 15 они спрятали в «закладки»

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В Брянске полицейские изъяли у задержанных около 20 свертков с наркотическим веществом. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, с поличным попались молодые люди 26 и 24 лет – уроженцы одного из сопредельных государств.

Синтетический наркотик, который нашли при обыске, иностранцы готовили к продаже. Как признались задержанные, еще 15 свертков они успели положить в «закладки» на территории Брянска.

- На молодых людей возбудили уголовное дело, - говорят в УМВД. – Им грозит лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU