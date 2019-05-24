2019-05-24T18:04:50+03:00
Происшествия

У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками

Еще 15 они спрятали в «закладки»
Ольга УМАРОВА
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Синтетический наркотик готовили к продаже.Синтетический наркотик готовили к продаже.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске полицейские изъяли у задержанных около 20 свертков с наркотическим веществом. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, с поличным попались молодые люди 26 и 24 лет – уроженцы одного из сопредельных государств.

Синтетический наркотик, который нашли при обыске, иностранцы готовили к продаже. Как признались задержанные, еще 15 свертков они успели положить в «закладки» на территории Брянска.

- На молодых людей возбудили уголовное дело, - говорят в УМВД. – Им грозит лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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