В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Полицейские будут дежурить вечером в пятницу
Патрульные машины будут дежурить на улице Бежицкой в районе Чашина Кургана с 17.00 до 19.30Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в пятницу, 24 мая, полицейские решили устроить сплошные проверки для брянских водителей. Патрульные машины будут дежурить на улице Бежицкой в районе Чашина Кургана с 17.00 до 19.30, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, нет ли пьяных за рулем, не превышает ли на машинах уровень тонировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU