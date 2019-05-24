2019-05-24T14:06:15+03:00
Общество

В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские будут дежурить вечером в пятницу
Мария Дедкова
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Патрульные машины будут дежурить на улице Бежицкой в районе Чашина Кургана с 17.00 до 19.30Патрульные машины будут дежурить на улице Бежицкой в районе Чашина Кургана с 17.00 до 19.30Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в пятницу, 24 мая, полицейские решили устроить сплошные проверки для брянских водителей. Патрульные машины будут дежурить на улице Бежицкой в районе Чашина Кургана с 17.00 до 19.30, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, нет ли пьяных за рулем, не превышает ли на машинах уровень тонировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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