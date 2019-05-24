Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
31-летний брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля.
Как установили в суде, 28 октября прошлого года нетрезвый брянец поругался со своим 28-летним знакомым.
- В пылу ссоры брянец схватил нож и три раза ударил им в спину мужчины, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пострадавшего отвезли в Брянскую городскую больницу. Два дня врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Представленных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного вердикта. Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU