2019-05-24T11:52:00+03:00
Происшествия

Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля

Приговор пока не вступил в законную силу
Елена РАКОВА
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Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.Фото: Елена РАКОВА
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31-летний брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля.

Как установили в суде, 28 октября прошлого года нетрезвый брянец поругался со своим 28-летним знакомым.

- В пылу ссоры брянец схватил нож и три раза ударил им в спину мужчины, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пострадавшего отвезли в Брянскую городскую больницу. Два дня врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Представленных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного вердикта. Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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