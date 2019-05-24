СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-24T09:45:57+03:00

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В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП. О случившемся в полицию сообщили в 22.28 в четверг, 23 мая, из травмунка Бежицкого района.

Медики рассказали, что к ним с диагнозом ушиб правого лучезапястного сустава, обратился 78-летний мужчина. Ему оказали помощь и отпустили, назначив лечение.

- Пенсионер пояснил, что травму получил в ДТП около 14.00 на улице 3-го Интернационала, - говорят в областной Госавтоинспекции. - По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 78-летнего пешехода. Мужчина шел в районе остановки "Почта" по тротуару.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU