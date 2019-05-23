После дождя затопило улицы Навли
В Навле в среду, 22 мая, прошел ливень с грозой. После дождя улицы поселка, по словам местных жителей, буквально ушли под воду.
Фотографии последствий разгула стихии жители Навли опубликовали в социальных сетях. Судя по фото, главная площадь поселка превратилась в огромное озеро.
Больше всего, как пишут в комментариях, пострадали жители переулка 3-го Интернационала. Затопленными оказались пешеходные дорожки и входы домов.
После дождя улицы поселка, по словам местных жителей, буквально ушли под воду. Фото: vk.com, Ольга Андрюшина
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ИСТОЧНИК KP.RU