После дождя затопило улицы Навли

23 Май 17:43 2019-05-23T17:43:57+03:00

Судя по фото, главная площадь поселка превратилась в огромное озеро. Фото: vk.com, "Типичная Навля"

Ливень с грозой обрушился на поселок 22 мая

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В Навле в среду, 22 мая, прошел ливень с грозой. После дождя улицы поселка, по словам местных жителей, буквально ушли под воду.

Фотографии последствий разгула стихии жители Навли опубликовали в социальных сетях. Судя по фото, главная площадь поселка превратилась в огромное озеро.

Больше всего, как пишут в комментариях, пострадали жители переулка 3-го Интернационала. Затопленными оказались пешеходные дорожки и входы домов.

После дождя улицы поселка, по словам местных жителей, буквально ушли под воду. Фото: vk.com, Ольга Андрюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU