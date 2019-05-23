В Брянске летом на работу устроят 760 подростков

23 Май 16:55 2019-05-23T16:55:52+03:00

При этом 334 рабочих места займут «трудные» подростки или ребята, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Этим летом в Брянске на работу примут 760 подростков от 14 до 18 лет. При этом 334 рабочих места займут «трудные» подростки или ребята, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Мальчишки и девчонки будут поливать цветы, полоть клумбы, заниматься благоустройством пришкольной территории.

- Временные рабочие места для школьников будут созданы в соответствии с требованиями техники безопасности, законодательством о труде и социальном страховании, - говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Работать ребята будут с 1 по 30 июня. Зарплата школьников составит больше четырех тысяч рублей, при этом трудиться они будут около 2,5 часов в день.

Также 87 мальчишек и девчонок получат работу на ООО «Термотрон-завод», в дорожном управлении, «Жилкомсервисе» в Бежицком и Фокинском районах, на Брянском камвольном комбинате и других предприятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU