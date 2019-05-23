На трассе в Дубровском районе на два месяца ограничат движение
На этом участке дороги пройдет ремонт
Водителей быть внимательными и соблюдать требования временных знаков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На трассе Р-120 в Дубровском районе временно ограничат движение. С 25 мая по 30 июля на этом участке пройдет ремонт, сообщают в пресс-службе Упрдор Москва - Бобруйск.
Для автомобилистов организуют реверсивное движение. Проезд разрешат автомобилям с габаритами не больше 3,5 метров по ширине.
Водителей быть внимательными и соблюдать требования временных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU