2019-05-22T17:50:06+03:00
Политика

ЛДПР поможет брянцам подключиться к цифре

Брянское отделение ЛДПР обеспечит приставками для цифрового ТВ нуждающихся жителей
Мария Иванова
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В БРО ЛДПР организован прием заявок от малообеспеченных брянцев пожилого возраста на бесплатную установку телеприставокВ БРО ЛДПР организован прием заявок от малообеспеченных брянцев пожилого возраста на бесплатную установку телеприставок
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Отключение аналогового телесигнала и переход на качественное цифровое телевещание в Брянской области произойдет уже 3 июня. Для многих жителей региона покупка цифровой приставки, которая обеспечит качественный показ двадцати телеканалов, - непредвиденная статья расходов. И помощь таким людям готовы оказать в Брянском отделении ЛДПР.

На проблему с покупкой цифровой телеприставки во время личного приема внимание депутата Госдумы от Брянской области Бориса Пайкина обратила жительница поселка Белые Берега Нина Чеботкова. После чего, по инициативе Бориса Пайкина для ветеранов и малообеспеченных жителей Брянской области закуплено необходимое оборудование для подключения к телевизорам, не принимающим цифровой сигнал. И Нина Чеботкова стала первой, кто бесплатно получила приставку. Активисты ЛДПР помогут ей настроить телевизор после подключения к цифре.

В связи с предстоящим переходом на цифровое телевидение в Брянском отделении ЛДПР организован прием заявок от малообеспеченных брянцев пожилого возраста на бесплатную установку телеприставок. Активисты партии помогут также и с подключением, и с настройкой оборудования, благодаря которому брянцы увидят в отличном качестве 20 телеканалов. С вопросами можно обращаться в штаб регионального отделения ЛДПР по телефону: 8 (4832) 66-02-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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