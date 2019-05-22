Брянские дошколята представят своих роботов на городском фестивале

22 Май 16:41 2019-05-22T16:41:14+03:00

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В пятницу, 24 мая, брянские дошколята станут участниками второго городского фестиваля по конструированию и робототехнике "Робофест 32" Он пройдет в детском саду №22 "Лесная сказка".

В программе фестиваля - выставка робототехники, на которой свои работы представят практически все детские сады города. 11 дошкольных учреждений, являющихся экспериментальными площадками по применению технологии робототехники и лего-конструирования представят отчет по проведенной работе.

- Впервые педагоги детских садов "Маяк", "Юбилейный" и "Светлячок" проведут открытые занятия с воспитанниками и поделятся опытом по развитию элементарного программирования у дошколят, детского экспериментирования на основе использования электронного конструктора, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Педагоги-новаторы из детских садов "Деснянские звездочки", "Жар-птица", "Юбилейный" и "Десняночка" проведут для участников фестиваля мастер-классы по организации экспериментально-исследовательской деятельности и расскажут, как принять участие во всероссийских конкурсах.

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ИСТОЧНИК KP.RU