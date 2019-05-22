В Брянске будут судить владельцев трех подпольных казино
В Брянске будут судить владельцев трех подпольных казино. Как установили полицейские, житель Брянска купил и установил в трех арендованных нежилых помещениях игровые автоматы.
- К незаконному бизнесу он привлек десять местных жителей, которые работали операторами в салонах, а также тщательно подбирали клиентов и обеспечивали режим секретности,- рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Доступ в помещения был открыт лишь игрокам, назвавшим кодовые слова, которые регулярно менялись. Выручка от игорного бизнеса достигала до полумиллиона рублей в месяц и делилась между всеми участниками преступной группы.
Подпольные игровые салоны работали полгода. Пока полицейские их не закрыли. Стражи порядка изъяли более 60 игровых автоматов, а также около 100 тысяч рублей выручки.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр следователи завели уголовное дело. Организаторам грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
В ближайшее время это дело начнет рассматривать Фокинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU