2019-05-22T14:51:58+03:00
Происшествия

Экс-зэк попытался перебросить в брянскую колонию два мобильника

Мужчину задержали
Елена РАКОВА
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Телефоны предназначались осужденным. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.Телефоны предназначались осужденным. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
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Всем известна фраза: преступники всегда возвращаются на место преступления. Оказывается бывшие заключенные тоже. На днях у стен брянской исправительной колонии №2 задержали недавно освободившегося сидельца. В этом месте она оказался не случайно.

- Сотрудники отдела безопасности изъяли у мужчины сверток с двумя мобильными телефонами, подготовленный для переброса через ограждение колонии, - рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - В задержанном сотрудники ИК-2 узнали бывшего осужденного, недавно освободившегося из этого же учреждения. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Кстати, доставка телефонов колонию была предотвращена по информации, поступившей из оперативного отдела ИК-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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