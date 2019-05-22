2019-05-22T14:42:35+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска отремонтируют улицу Дзержинского

И построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Елена РАКОВА
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В этом году в Фокинском районе отремонтируют одну из центральных улиц - улицу имени Дзержинского. На ее участке возле дворца культуры Железнодорожников традиционно проводятся торжества и праздничные митинги.

- Фактически это центральная и единственная площадь Фокинского района, - сказал на заседании районной депутатской группы Виктор Тимошин. - Территорию необходимо отремонтировать так, чтобы она стала удобной для использования в праздники, а в рабочие дни там можно было оптимально организовать дорожное движение.

Депутаты запланировали провести ревизию предложенного проекта реконструкции улицы. Помимо ремонта проезжей части здесь собираются менять бордюры и укладывать тротуары.

Глава администрации Фокинского района Евгений Антошин рассказал депутатам, что запланировано еще строительство спортивно-оздоровительного комплекса. За одну смену его смогут посещать порядка 50 брянцев. Ориентировочная стоимость проекта более 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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