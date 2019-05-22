2019-05-22T13:12:46+03:00
Происшествия

Жительница Жуковского района опустошила банковский счет знакомого

Женщина воспользовалась рассеянностью приятеля
Елена РАКОВА
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Жительница Тросны обчистила банковский счет приятеля.Жительница Тросны обчистила банковский счет приятеля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Жуковского района обналичила сбережения знакомого, после чего вернула ему потерянную карту.

На днях 37-летний житель поселка Тросна, что в Жуковском районе, написал заявление в полицию о краже денег со своего банковского счета.

- Мужчина пояснил, что пытался снять деньги, но счет, на котором должно было оставаться более 16,5 тысячи рублей, оказался нулевым, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Мобильный банк у мужчины подключен не был, поэтому он не знал, когда именно произошло списание.

Через два дня полицейские предъявили потерпевшему предположительного вора. Ею оказалась 36-летняя знакомая брянца. Женщина призналась, что гуляла возле его дома с ребенком и видела, как возвращавшийся приятель обронил банковскую карту. Поначалу она хотела ее вернуть. Но жажда легкой наживы перевесила. В тот же день родственник злоумышленницы занес карту потерпевшему домой, и тот даже не заметил пропажи.

Подозреваемой предъявили обвинение в краже. За это преступление женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, большую часть похищенных с банковской карты денег она уже вернула.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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