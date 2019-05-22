В Брянской области за провоз наркотиков осудили украинца
В Брянской области вынесли приговор гражданину Украину, обвиняемому в контрабанде наркотиков.
3 января 35-летний иностранец въехал на территорию России. Во время досмотра багажа в косметички у мужчины нашли странное порошкообразное вещество и пакет с марихуаной. Экспертиза показала, что в одном пакете был амфетамин, в другом - действительно каннабис.
Севский районный суд признал иностранца виновным и приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU