В Брянской области за провоз наркотиков осудили украинца

22 Май 12:42 2019-05-22T12:42:37+03:00

Наркотики нашли у мужчины во время досмотра. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянской области вынесли приговор гражданину Украину, обвиняемому в контрабанде наркотиков.

3 января 35-летний иностранец въехал на территорию России. Во время досмотра багажа в косметички у мужчины нашли странное порошкообразное вещество и пакет с марихуаной. Экспертиза показала, что в одном пакете был амфетамин, в другом - действительно каннабис.

Севский районный суд признал иностранца виновным и приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU