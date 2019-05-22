2019-05-22T12:03:44+03:00
Происшествия

В Фокинском районе сгорел жилой дом

Огонь удалось потушить за 20 минут
Мария Дедкова
Поделиться:
Причину пожара выяснят эксперты.Причину пожара выяснят эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Костромской произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в среду, в 22 мая, в 10.01 на пульт оперативного дежурного МЧС России.

К месту вызова выехали четыре пожарные автоцистерны. На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом на площади 49 квадратных метров.

В 10.30 огонь потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Причину пожара выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр