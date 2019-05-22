В Фокинском районе сгорел жилой дом

22 Май 12:03 2019-05-22T12:03:44+03:00

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В Брянске на улице Костромской произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в среду, в 22 мая, в 10.01 на пульт оперативного дежурного МЧС России.

К месту вызова выехали четыре пожарные автоцистерны. На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом на площади 49 квадратных метров.

В 10.30 огонь потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Причину пожара выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU