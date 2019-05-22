Все ветераны Великой Отечественной войны в Брянской области получили единовременную выплату

22 Май 11:46 2019-05-22T11:46:08+03:00

Напомним, по указу президента, начиная с 2019 года, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будут выдавать эту доплату. Фото: Иван ВИСЛОВ

На доплаты из федерального бюджета выделили шесть миллионов рублей

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В Брянской области завершили вручение единовременных выплат ко Дню Победы. 600 ветеранов до 20 мая получили по 10 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Брянского отделения ПФР. На выплаты из федерального бюджета выделили больше шести миллионов рублей

Напомним, по указу президента, начиная с 2019 года, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будут выдавать эту доплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU