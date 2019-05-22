Все ветераны Великой Отечественной войны в Брянской области получили единовременную выплату
На доплаты из федерального бюджета выделили шесть миллионов рублей
Напомним, по указу президента, начиная с 2019 года, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будут выдавать эту доплату.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области завершили вручение единовременных выплат ко Дню Победы. 600 ветеранов до 20 мая получили по 10 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Брянского отделения ПФР. На выплаты из федерального бюджета выделили больше шести миллионов рублей
Напомним, по указу президента, начиная с 2019 года, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будут выдавать эту доплату.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU