2019-05-22T10:57:18+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском автомобилист насмерть сбил 41-летнего мужчину и скрылся

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 21 мая, около 22.30 на 11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 21 мая, около 22.30 на 11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянском районе насмерть сбили 41-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 21 мая, около 22.30 на 11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

- По предварительной информации, неизвестный водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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