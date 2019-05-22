На трассе под Брянском автомобилист насмерть сбил 41-летнего мужчину и скрылся
По факту ДТП полицейские проводят проверку
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 21 мая, около 22.30 на 11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянском районе насмерть сбили 41-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 21 мая, около 22.30 на 11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».
- По предварительной информации, неизвестный водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU