В Брянской области в 45 школах организуют уроки по шахматам
В Брянской области стартовал проект «Шахматы в школах». 45 образовательных учреждений получили сертификаты на оборудование для организации занятий. Их вручили на торжественной церемонии, которая прошла 21 мая в школе №59 города Брянска.
В прошлом учебном году 30 школ ввели преподавание шахмат. Посещают кружки больше трех тысяч ребят по всей области. В этом году заявки на участие в проекте «Шахматы в школах» подали 60 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Также на церемонии подвели итоги конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат. Победители получили ноутбуки и денежную премию. Ими стали школа №6 из Клинцов, Старокривецкая средняя школа Новозыбковского района и Брянский городской лицей № 2.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU