В Брянской области в 45 школах организуют уроки по шахматам

22 Май 10:42 2019-05-22T10:46:33+03:00

45 образовательных учреждений получили сертификаты на оборудование для организации занятий шахматам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Все они получили сертификаты на получения необходимого оборудования

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В Брянской области стартовал проект «Шахматы в школах». 45 образовательных учреждений получили сертификаты на оборудование для организации занятий. Их вручили на торжественной церемонии, которая прошла 21 мая в школе №59 города Брянска.

В прошлом учебном году 30 школ ввели преподавание шахмат. Посещают кружки больше трех тысяч ребят по всей области. В этом году заявки на участие в проекте «Шахматы в школах» подали 60 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Также на церемонии подвели итоги конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат. Победители получили ноутбуки и денежную премию. Ими стали школа №6 из Клинцов, Старокривецкая средняя школа Новозыбковского района и Брянский городской лицей № 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU