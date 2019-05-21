Тренера футбольного клуба "Динамо" Брянск признали лучшим в группе Центр

21 Май 18:30 2019-05-22T10:23:30+03:00

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Тренер футбольного клуба «Динамо-Брянск» Александр Горбачев стал лучшим в группе «Центр» по итогам апреля. В этом месяце игроки под его руководством выиграли четыре матча, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Возможно, высокого звания тренеру удастся добиться и в мае. Пока сине-белые одерживают победы.

Напомним, 19 мая «Динамо-Брянск» обыграло белгородский «Салют» со счетом 3:1.

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ИСТОЧНИК KP.RU