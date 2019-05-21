Брянцам предложили стать депутатами

21 Май 18:07 2019-05-21T18:07:11+03:00

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Около месяца остается до старта выборной кампании в Брянской области, где предстоит выбрать депутатов в законодательные органы власти, начиная с Брянской областной Думы и заканчивая различными представительными органами местного уровня. Серьезную конкуренцию действующей власти на сентябрьских выборах намерена оказать Либерально-демократическая партия России. В регионе продолжает работу электронная платформа ЛДПР по отбору кандидатов для участия в избирательной кампании.

Ими могут стать все ответственные и неравнодушные жители региона с активной жизненной позицией, которые хотят изменить жизнь области, города, своего района, села в лучшую сторону, видят болевые точки и готовы помогать людям. Именно таких активистов-общественников ждут в Брянском региональном отделении ЛДПР.

Чтобы стать депутатом от ЛДПР, нужно зарегистрироваться на сайте http://candidat-ldpr.ru; выбрать территорию, по которой баллотироваться и ожидать звонка от Брянского отделения ЛДПР! Не стоит сомневаться и бояться возможных трудностей, поскольку кандидатам в депутаты от ЛДПР будет обеспечено полное документальное сопровождение на протяжении всей предвыборной кампании.

Финансовое и юридическое сопровождение Брянское региональное отделение ЛДПР берет на себя. Кандидатам будет оказана также помощь в составлении нормативно-правовой документации, подготовке предвыборной программы и организация предвыборного штаба, в разработке и изготовлении агитационных материалов и проведении предвыборной агитации.

ИСТОЧНИК KP.RU