21 Май 16:38 2019-05-21T16:38:49+03:00

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На улицах Брянска появились яркие мусоровозы со слоганом «Разделяй с нами!» Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» пополнил свой автопарк новой техникой: 3 специализированными машинами для раздельного сбора отходов, 2 мусоровозами и 1 грейфером. Для обновления площадок приобретено 270 контейнеров.

На прошлой неделе во дворах Советского района по адресам: ул. Костычева, 62, ул. Фокина, 195, ул. Фокина, 199, ул. Советская, 52, ул. Крахмалева, 5, ул. Горбатова, 10, ул. Крахмалева, 47 и других в рамках реализации проекта по раздельному сбору отходов появились специальные сетчатые ящики для картона и пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU