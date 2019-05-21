21 Май 16:36 2019-05-21T16:36:32+03:00

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Свалкам нет!

Прошло почти пять месяцев с момента старта реформы по обращению с ТКО. Одна из основных задач реформы - ликвидация несанкционированных свалок. Региональный оператор по обращению с ТКО по Брянской области разъясняет - кто и как должен убирать места несанкционированного размещения отходов и какой срок установлен для уборки?

- Ответственность за состояние земельных участков несут их собственники, это могут быть муниципалитеты, юридические или физические лица. Несанкционированные свалки, образованные и зарегистрированные до 1 января 2019 года, являются накопленным ущербом. Они относятся к зоне ответственности муниципальных органов власти и ликвидируются за счет бюджетных средств. Что касается ликвидации несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов (ТКО), образованных с начала 2019 года, то существует порядок их уборки, определенный законодательством РФ. Обнаружив новую свалку, региональный оператор обязан ее зафиксировать, определить собственника участка и уведомить его о необходимости ликвидации накопившихся на его территории отходов. С момента уведомления закон дает собственнику земли 30 дней, за которые он должен либо убрать мусор самостоятельно, либо заключить договор с региональным оператором на данный объект. Если по истечении 30 дней свалка не убрана, место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов ликвидирует региональный оператор. В дальнейшем он может обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов, - комментирует руководитель юридической службы регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Виктория Кытина.

С начала этого года на территории Брянской области региональный оператор уже ликвидировал 372 несанкционированные свалки. Сегодня эта работа продолжается. В частности, в ближайшее время очищать от мусора будут Навлинский район.

По словам генерального директора ОАО «Чистая планета» Владимира Чашникова, реформа отрасли стимулирует не только ликвидацию, но и предотвращение новых несанкционированных свалок. Собственникам земли, будь то юридическое лицо или муниципалитет, становится крайне невыгодно иметь свалки на своей территории, ведь теперь их уборку они будут обязаны производить за свой счет и в сжатые сроки:

- Жители, управляющие компании и предприниматели должны понимать, что организуя свалки бытовых отходов – порой в 50-200 метрах от обустроенной контейнерной площадки – они тем самым обеспечивают дополнительную нагрузку на бюджет УК или муниципалитета, которые вынуждены будут оплатить уборку, - говорит Владимир Чашников. – А ведь средства, которые будут потрачены на ликвидацию такой свалки, могли бы быть направлены на другие работы по благоустройству населенного пункта или придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU