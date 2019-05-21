2019-05-21T15:45:00+03:00
Общество

В Брянской области задержали двух нарушителей границы

Их привлекут к ответственности
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошлых выходных в Брянской области поймали двух нарушителей госграницы.

18 мая в пункте пропуска «Погар» задержали гражданку Украины. Иностранке закрыли доступ в Россию до 2021 года, однако женщина заменив документы с установочными данными, попыталась вновь въехать в нашу страну.

На украинку завели уголовное дело. Теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

19 мая в Климовском районе задержали неизвестного, двигавшегося от границы в тыл.

- Мужчина незаконно пересек границу в обход установленных пунктов пропуска, - поясняют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Брянской области. - При себе он имел паспорт гражданина Украины. Иностранца также привлекут к ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр