В Брянской области задержали двух нарушителей границы

21 Май 15:44 2019-05-21T15:45:00+03:00

Их привлекут к ответственности

Изменить размер текста: A A

На прошлых выходных в Брянской области поймали двух нарушителей госграницы.

18 мая в пункте пропуска «Погар» задержали гражданку Украины. Иностранке закрыли доступ в Россию до 2021 года, однако женщина заменив документы с установочными данными, попыталась вновь въехать в нашу страну.

На украинку завели уголовное дело. Теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

19 мая в Климовском районе задержали неизвестного, двигавшегося от границы в тыл.

- Мужчина незаконно пересек границу в обход установленных пунктов пропуска, - поясняют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Брянской области. - При себе он имел паспорт гражданина Украины. Иностранца также привлекут к ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU