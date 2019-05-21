В Брянской области стартовал молодежный фестиваль «По волнам Ипути»

21 Май 15:30 2019-05-21T15:31:50+03:00

После церемонии открытия участники фестиваля на катамаранах отправились по утвержденному маршруту реки Ипуть. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В этом году он проходит уже в шестой раз

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В Гордеевском районе 20 мая прошло торжественное открытие молодежного фестиваля «По волнам Ипути». В этом году ему исполняется уже шесть лет. Участниками становятся ребята из районов Брянской области и Беларуси.

Открылся фестиваль под гимны двух стран. Участников поприветствовали представители местных и областных властей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Открылся фестиваль автопробегами по маршрутам Клинцов и Гордеевки, где ребята смогли посмотреть памятные места.

На церемонии открытия выступили творческие коллективы Творишинской и Гордеевской школ, а также коллективы Клинцовского индустриально-педагогического колледжа и фольклорный ансамбль из Беларуси. С показательными выступлениями на сцену вышел военно-спортивный клуб «Патриот» из Новозыбкова.

После церемонии открытия участники фестиваля на катамаранах отправились по утвержденному маршруту реки Ипуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU