В Брянске на улице Федюнинского обнаружили открытый технический колодец
Фотографии выложили в социальных сетях
Как пишет автор фото, в него угодила девушка, но, к счастью, она не пострадала. Фото: vk.com, Евгений Назаренко
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Брянцы пожаловались на опасный открытый колодец инженерных сетей на улице Федюнинского. Его фотографии местные жители выложили в соцсетях.
По словам горожан, колодец открыт больше двух недель. Как пишет автор фото, в него угодила девушка, но, к счастью, она не пострадала.
Кроме того, брянцы жалуются, что освещение в этом районе плохое. Поэтому угодить в яму может кто угодно.
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ИСТОЧНИК KP.RU