В Брянске на улице Федюнинского обнаружили открытый технический колодец

21 Май 10:41 2019-05-21T10:41:07+03:00

Как пишет автор фото, в него угодила девушка, но, к счастью, она не пострадала. Фото: vk.com, Евгений Назаренко

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Брянцы пожаловались на опасный открытый колодец инженерных сетей на улице Федюнинского. Его фотографии местные жители выложили в соцсетях.

По словам горожан, колодец открыт больше двух недель. Как пишет автор фото, в него угодила девушка, но, к счастью, она не пострадала.

Кроме того, брянцы жалуются, что освещение в этом районе плохое. Поэтому угодить в яму может кто угодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU