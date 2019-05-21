В Брянске прошел конкурс детского творчества "Полицейский дядя Степа"
В Брянске прошел традиционный конкурс детского творчества "Полицейский дядя Степа". Его итоги подвели в Брянском ЛО МВД России на транспорте.
- Участниками конкурса стали дети сотрудников линейного отдела, - рассказывают в Брянском ЛО МВД России на транспорте. - Ребята рисовали работу стражей порядка.
На днях прошла церемония награждения победителей конкурса. Ее провел начальник линейного отдела Сергей Головань. Победителю конкурса вручили Почетную грамоту и поощрительный приз.
Сергей Головань поблагодарил всех конкурсантов за участие и пожелал дальнейших творческих успехов.
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ИСТОЧНИК KP.RU